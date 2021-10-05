Kastamonu'da otomobilleri kundakladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da otomobilleri kundakladığı iddia edilen kişi tutuklandı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'da otomobilleri kundakladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobilleri kundakladığı iddia edilen şüpheli cezaevine göndedildi.

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobilleri kundakladığı iddia edilen şüpheli cezaevine göndedildi.

İlçe merkezinde park halindeki iki otomobilin yanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilleri O.D'nin kundakladığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edildi.

O.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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