Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları drone yardımıyla buldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan 27 koyuna, jandarma tarafından drone ile ulaşıldı.

Gökomuz köyünde ikamet eden E.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak koyunlarının kayıp olduğunu ve yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları aramada kayıp hayvanları kayboldukları bölgeden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.