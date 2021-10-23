Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları drone yardımıyla buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları drone yardımıyla buldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları drone yardımıyla buldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan 27 koyuna, jandarma tarafından drone ile ulaşıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan 27 koyuna, jandarma tarafından drone ile ulaşıldı.

Gökomuz köyünde ikamet eden E.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak koyunlarının kayıp olduğunu ve yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları aramada kayıp hayvanları kayboldukları bölgeden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title