Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü

Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde, Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti. Yangında Bozacı'ya ait ev ile ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title