Kastamonu'da Esentepe Mahalle Konağı tamamlandı

KASTAMONU (İHA) - Mahalle kültürünün yaşatılması adına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu'nun attığı adımlardan biri olan Mahalle Konakları projesinin ilki tamamlandı. Mahalle Konakları projesinin mahalle kültürünün yaşatılması adına büyük önem taşıdığını her fırsatta söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Esentepe Mahalle Konağı'mızı tamamladık. Mahallemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalle Konakları'nın mahalledeki dayanışmayı da arttıracağının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, teknolojinin gelişimiyle birlikte mahalle kültüründen uzaklaşılmaya başladığını, bizi biz yapan değerlerin en önemlisinin toplumsal birlikteliğimiz olduğunu, bu doğrultuda ise Mahalle Konakları'nın önemli bir işlevi olacağını söyledi.

Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız teknoloji ve yaşanan salgın sonucu bir birleriyle oynama alışkanlığından uzaklaştı. Yine birlikte iş yapma alışkanlıklarımız eskiden çok kuvvetliydi. İmece usulü vardı. Şimdi mahalle kültürümüz bizim için çok önemli. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız. Mahalle Konaklarımız ile amacımız bu birlikteliği ve bu kültürü daha da kuvvetlendirmektir. Esentepe Mahalle Konağı'mızı hızla tamamladık. Esentepe Mahallemize ve ilimize hayırlı olsun. Belirlediğimiz plan çerçevesinde mahalle konaklarımızı şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Projelerimizi mahalle sakinlerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda hazırlıyoruz. Burada hemşehrilerimizin fikirleri bizler için çok önemli. Esentepe Mahalle Konağı'mız 300 metrekare alan üzerine inşa edildi ve 180 metrekare kapalı alana sahip. Zemin katında muhtarlık hizmetleri birinci katta ise mahalle halkımızın özel günlerinde kullanabileceği çok amaçlı salon var. Yine proje çerçevesinde mutfak ve asansör sistemi de binamızda yer alıyor" - KASTAMONU

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