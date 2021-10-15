Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 4,73 gram esrar, 65,47 gram kenevir tohumu, 1,56 gram bonzai, 6,02 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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