Kastamonu'da Çin'in 'Doğu Türkistan politikası' protesto edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da Çin'in

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Kastamonu'da protesto edildi.

KASTAMONU (AA) - Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Kastamonu'da protesto edildi.

Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açarak, imza kampanyası başlattı.

Platform sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, yaptığı konuşmada, Çin tarafından kamplarda tutulan Doğu Türkistanlılardan haber alınamadığını söyledi.

Çin'in eğitim kampı savunmasının yalan olduğunu ifade eden İlyasoğlu, "Türkiye'de il il dolaşarak Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü anlatmaya çalışıyoruz. Çin 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden bu yana kadar Doğu Türkistan'da her türlü zulüm, işkence, baskı ve katliamlara imza atmıştır. Fakat Çin bununla yetinmemiştir. Doğu Türkistan'daki Türk ve Müslümanların kanına doymamıştır. Yıl 2017'ye geldiğinde Çin, Doğu Türkistan'da binlerce toplama kampı kurarak, milyonlarca insanı toplama kampına almıştır." dedi.

İnsanların toplama kamplarında köle işçi olarak çalıştırıldığını ifade eden İlyasoğlu, "Oradakiler öz ve öz kardeşleriniz. Çin bu ekonomik gücüne Türk ve İslam devletlerinin tüketimleri ile ulaştı. Çin ya bu zulmü durduracak ya da biz ölene kadar bu zulmü dünyaya duyurmaya çalışacağız. Buna asla sessiz kalmayalım." diye konuştu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Amelia Hamlin Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kastamonu'da Çin'in 'Doğu Türkistan politikası' protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:50:41. #1.12#