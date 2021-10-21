Kastamonu, Çankırı ve Sinop KUZKA'nın desteğiyle YÖREX'e katıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılım sağladığı bildirildi.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, fuarda üç ilin kendine özgü hazırlanan stantlarında tarihi, kültürel ve gastronomi içerikli yöresel ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunduğu belirtildi. KUZKA'nın desteğiyle hazırlanan Kastamonu, Çankırı ve Sinop stantlarında yöreye has coğrafi işaretli ürünler ile yöresel lezzetlerin de ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KUZKA, fuarda hem Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin hem de Gücüm Emeğim Platformu çatısı altında kadın kooperatiflerine yönelik oluşturduğu dört farklı stant ile bölgenin tanıtımına destek sağlıyor. İller adına oluşturulan stantlardan Kastamonu'da, özellikle coğrafi işaretli ürünlerinden Kastamonu çekme helvası, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu simidi, Taşköprü sarımsağı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı ile Tosya bıçkısı, Tosya kıstısı ve Azdavay yöresel giysileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Çankırı'ya has yöresel ürünlerin sergilendiği stantta ise tuz ve tuza dayalı hediyelik ürünler, tuz lambaları, tuz sabunu, Eldivan çöreği, Çankırı yoka (İnce) ekmek muskası, Çankırı yumurta tatlısı, Çankırı küpecik peyniri ve Çankırı höşmerim tatlısı yer alıyor. Sinop standında Sinop'un simgesi haline gelen gemi maketi kotraların yanı sıra coğrafi işaretli Sinop nokulu, Sinop kestane balı, Ayancık keten bezi, Ayancık göynek yakası, Boyabat çemberi, Durağan mahraması ve Durağan çemberi ile yöresel ürünlerden Sinop mantısı, Sinop ıslaması, Sinop lakerdası, Erfelek kestanesi ve Boyabat ezmesi sergileniyor."

Fuarın bu yılki katılımcılarından olan kadın kooperatiflerinin özel bir öneme sahip olduğu aktarılan açıklama şöyle devam etti:

"Bu nedenle KUZKA, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden fuara ilk kez katılan kadın kooperatiflerini oluşturduğu 'Gücüm Emeğim Platformu' çatısı altında fuara katılmalarını sağladı. Üç ilden 8 kadın kooperatifinin katılım sağladığı fuara Kastamonu'dan Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Köyüret Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sarıkonak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çankırı'dan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sinop'tan Ayancık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Kader Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer aldı. Fuarda kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan yöreye has tarhana, yufka, baklava, çörek, siyezli unlu mamuller, yöre coğrafyasında yetişen doğal ürünlerden üretilmiş sirke, reçel ve marmelat çeşitleri, ketenden üretilmiş giysi ve aksesuarlar, dokuma kumaştan üretilmiş taş baskı ve tırnak bağı ile süslenmiş giyim ürünleri, el dokuması Durağan mahraması ve çember ürünleri, Çankırı tuzu sabunu ve diğer el emeği yöresel ürünler ziyaretçilere tanıtıldı."