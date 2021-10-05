Kastamonu Belediyesi'ne ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kastamonu Belediyesi'ne ödül

Kastamonu Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından, 'en başarılı il belediyesi' ödülüne layık görüldü.

Kastamonu Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından, 'en başarılı il belediyesi' ödülüne layık görüldü.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Uluslararası Altın Kentler Derneği'nin düzenlediği Golden City Awards 2021 Ödül Töreni, Afet ve Acil Durum Yönetim Zirvesi paneline katıldı. Kastamonu'nun ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili panelde konuşan Başkan Vidinlioğlu, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından 'en başarılı il belediyesi' ödülünü aldı.

"Üçüncü ödülümüzü aldık"

Ödülünü tüm ekip arkadaşları için aldığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Son bir ayda üçüncü kez ödüle layık görülüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Genç Dostu Belediye, Kent ve Başkan Dergisi tarafından ise Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projemiz ödül aldı. Kastamonu'muzu en iyi noktalara taşımak için hep birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmak ve bu güzel ödülü almaktan da mutluluk duydum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Anlamanız çok zor"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşadığını ve bu felaketten en fazla etkilenen yerin ise Bozkurt olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Bozkurt başta olmak üzere Çatalzeytin, Abana, Küre, İnebolu, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerimiz de 11 Ağustos'ta yağan aşırı yağış nedeniyle sel afeti meydana geldi. 71 canımızı bu afette kaybettik. Afetin yaşandığı gün itibariyle ben Bozkurt'ta devletimin ve milletimin büyüklüğünü iliklerime kadar hissettim. Orada yaşananları televizyon ve basında gördüğünüz ile anlamanız inanın çok zor. Aslında afeti yaşamayan maalesef tam olarak ne olduğunu bilmiyor. 'Dere kurudu' diyoruz. Bu oraya yerleşim yapacağımız anlamına gelmiyor. Doğanın da bir alışkanlığı olduğunu unutmamalıyız. Özellikle küresel ısınma nedeniyle bir yılda yağacak yağış artık birkaç saatte bölgelerimize düşebiliyor.

Cenab-ı Hak bir daha böyle afetler göstermesin. Ben inanıyorum el birliğiyle zor günlerdeki birlikteliğimizi sürdürerek tüm sorunları aşabiliriz. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilelim" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Marcao Muslera Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Fatma Şahin Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kastamonu Belediyesi'ne ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:14:46. #1.17#