Kastamonu Belediyesi'nden soba ve doğalgaz uyarısı - Haberler
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Kastamonu Belediyesi'nden soba ve doğalgaz uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kastamonu Belediyesi'nden soba ve doğalgaz uyarısı

Kastamonu Belediyesi, havaların soğuması sebebiyle, baca temizliğinin önemi noktasında vatandaşları uyardı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi, havaların soğuması sebebiyle, baca temizliğinin önemi noktasında vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ev yangınları ve zehirlenme olaylarının yaşanmaması için Kastamonu Belediyesi, soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu. Bacaların en az yılda bir defa temizletilmesi halinde sobalı evlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebileceğinin belirtildiği açıklamada, doğalgaz bacalarının da düzenli olarak temizletilmesi, bakım ve onarımın yaptırılmasının gerektiği kaydedildi. Doğalgaz zehirlenmelerinin yaşanmaması için doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekliliği de vurgulanarak, ahşap binalardaki elektrik tesisatlarının mutlak kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

Vatandaşlara daha çok dikkatli olmaları yönünde öneride bulunan Çorum Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise itfaiye araçlarının olası bir yangına daha hızlı müdahale edebilmesi için cadde ve sokaklardaki araç parklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kış mevsiminde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için kar timlerinin kurulduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Kış ayları yaklaşıyor. Olası kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına gerekli çalışmaları yaptık ve yapıyoruz. Kar timlerimizi oluşturduk. Şehrimizin öncelikli noktalarını belirledik" dedi. - KASTAMONU

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Haber: Kastamonu Belediyesi'nden soba ve doğalgaz uyarısı - Haberler
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