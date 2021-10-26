'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza - Haberler
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'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

Antalya'da 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 20-25 Ekim tarihleri arasında motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 20-25 Ekim tarihleri arasında motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Kask takmayan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 380 sürücüye toplamda 215 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı. 80 motosiklet trafikten men edildi. Alkollü olarak motosiklet kullanan 5 sürücüye de işlem yapılarak sürücü belgelerine el konuldu.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, son dönemde meydana gelen motosiklet kazalarını ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim faaliyetleri ile motosiklet ve kask denetimi gerçekleştirildi.

Antalya Valiliğince onaylanarak Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanmaya konulan Kaskımla Güvendeyim projesi kapsamında 20-25 Ekim tarihleri arasında Motosikletli Jandarma Trafik Hızır Timlerince yapılan kontrollerde 3 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Kask takmayan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 380 sürücüye toplamda 215 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı. 80 motosiklet trafikten men edildi. Alkollü olarak motosiklet kullanan 5 sürücüye de işlem yapılarak sürücü belgelerine el konuldu. - ANTALYA

'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında 380 sürücüye 215 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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