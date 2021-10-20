KASKİ'den Alternatif Yollar İçin Alt Yapı Atağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hızla gelişen ve büyüyen kentimizde, şehir içi trafiği daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor.

Kentteki önemli noktalara alternatif yollar açarak mesafeleri kısaltmak için hamleler yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni alternatif yollar inşa ediyor.

Bu kapsamda yapımı bir süre önce başlayan Şeker Mahallesi (Mobilyacılar Sitesi) ile Karpuzatan Caddesi (Et Kombinaları) arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan yeni alternatif yolda çalışmalar aralıksız sürüyor.

İş kapsamında Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de alt yapı ağını oluşturmak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı başlattı.

Proje kapsamında KASKİ ekipleri tarafından bölgede 1100 metre içme suyu, 1100 metre yağmur suyu ve 1100 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 800 bin TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilen çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri