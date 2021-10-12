KASKİ, Bünyan ve Sarıoğlan'da terfi hattı imalatı gerçekleştiriyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde terfi hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeterli miktarda içme suyu temini için Bünyan ve Sarıoğlan'da 3 milyon 864 bin lira yatırım bedeli ile 11 kilometrelik terfi hattı imalatı yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında bölgeye ayrıca 200 metreküp hacminde bir adet içme suyu deposu ve bir adet terfi merkezi inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de içme suyuna yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti.

İçme suyu projelerini çok daha önemsediklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Medeni toplumlar ancak sağlıklı ve yeterli suya kavuşarak meydana gelir. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle gelecek nesillere daha yaşanılır ortamlar bırakmak için uzun vadeli programlar yapıyoruz. Bünyan'a bağlı Karacaören ile Sarıoğlan'a bağlı Yıldırım mahallelerimizde içme suyu ile ilgili yaşanan problemi çözmek için gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda bölgede gerçekleştirilen hat imalatımızı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun."