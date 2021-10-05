Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı - Haberler
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Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kapaklı İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığını tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Motosiklet kaskında sevkiyat

Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucuları motosiklet kaskı içerisinde sevkiyatyaptığını tespit etti. Şüphelilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları kask ve adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Motosiklet kaskıyla okullara uyusturucu sevkiyatı: 5 gözaltı - Haberler
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