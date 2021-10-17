Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Kasımpaşa - Göztepe maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa - Göztepe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa - Göztepe maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Göztepe maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Göztepe karşılaşması, Spor Toto Süper Lig maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Göztepe maçı,Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa - Göztepe maçını izlemek için beİN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma; İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem