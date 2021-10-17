Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Kasımpaşa - Göztepe maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa - Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa - Göztepe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa - Göztepe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa - Göztepe maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Göztepe maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.
Kasımpaşa - Göztepe karşılaşması, Spor Toto Süper Lig maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.
Kasımpaşa - Göztepe maçı,Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa - Göztepe maçını izlemek için beİN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Karşılaşma; İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
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