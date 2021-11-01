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Kasım ayında konut doğalgaz fiyatlarında değişiklik yapılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kasım ayında konut doğalgaz fiyatlarında değişiklik yapılmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) yaptığı açıklamada, Kasım ayında konut doğalgaz fiyat tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) yaptığı açıklamada, Kasım ayında Konut doğalgaz fiyat tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da bilinmektedir. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkan çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, konutlarda kullanılan gaz tarifelerinde Kasım ayında değişiklik yapılmadığı belirtilirken, Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,80 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapıldığı kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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