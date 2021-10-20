Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği Kasım ara tatili için kısa bir süre kaldı. Sömestr tatilinden önce öğrencilerin mola vereceği bu süreç, veliler ve öğrenciler tarafından "İlk ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN 2021?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

Haberler.com - Gündem