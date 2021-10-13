KASAUM 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı'na Katıldı - Haberler
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KASAUM "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı"na Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
KASAUM

Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı"na katıldı.

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı"na katıldı. KASUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sine Erdoğan Morçin'in katılım gösterdiği çalıştayda kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının hedef, faaliyet ve stratejileri ele alındı.

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Haber: KASAUM 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı'na Katıldı - Haberler
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