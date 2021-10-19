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Kaş Yeniköy grup yolu asfaltlandı

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Kaş Yeniköy grup yolu asfaltlandı

Kaş Yeniköy grup yolu asfaltlandıAntalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı Yeniköy-Gökçeören ve Sarıbelen mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor.

Kaş Yeniköy grup yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı Yeniköy-Gökçeören ve Sarıbelen mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki grup yollarını konforlu hale getiriliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kaş ilçesine bağlı Yeniköy-Gökçeören ve Sarıbelen mahalleleri grup yolunda bozulan bölümlerde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, grup yolunda ilk olarak alt yapı güçlendirme çalışmaları yaptı. Şarampol temizliğinin ardından ara vermeden sathi kaplama yapıldı. Grup yolundaki çalışma kısa sürede tamamlandı.

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