Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta taksilere yönelik denetim yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'ndeki ticari taksileri denetledi. Ekipler, Mustafa Kocakaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde ve Patara yolunda durdurdukları 35 takside evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca şoförler kurallar konusunda da uyarıldı.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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