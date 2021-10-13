Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı

Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Salih Ç. idaresindeki 07 Z 0182 plakalı otomobil, Andifli Mahallesi Orulca mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Meryem Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı

Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ekrem İmamoğlu Ali Babacan
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mustafa Varank Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:31:45. #1.13#