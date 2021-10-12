Kaş'ta elma hasadı devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta elma hasadı devam ediyor

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta elma hasadı devam ediyor

Kaş ilçesinde geçen ay başlanan elma hasadı sürüyor.

Kaş ilçesinde geçen ay başlanan elma hasadı sürüyor.

İlçenin yaylarında yetiştirilen "starking" ve "golden" türü elmalar bölgenin ekolojik koşulları dolayısıyla kalite, Tat ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Üretici Mustafa Koştur, Gömbe yaylasında 65 yaşındaki ağaçlardan aroması güzel ve lezzetli elmaların yetiştiğini söyledi.

Elmanın kilogramının bu yıl kalitesine göre 1,5-2 liraya alıcı bulduğunu belirten Koştur, fiyatın önceki yıllara göre memnun edici olduğunu dile getirdi.

Koştur, Gömbe'de çok sayıda ailenin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gömbe elması diğer yerlerde yetiştirilenlerden bir adım önde. Bunun nedenlerinden biri, tadı ve kokusu. 16 dönümlük bir alanda yaklaşık 600 ağacımız var. Ağaçlarımızın 65 yıllık olması sebebiyle ürünümüz kaliteli. Bahçemizde çalışan 20 kişiyle elmaları özenle topluyor, paketlendikten sonra kış aylarında tüketilmek üzere soğuk hava deposuna koyuyoruz."

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaş'ta elma hasadı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:10:24. #1.11#