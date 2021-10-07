Kaş manzarası seyir terasından izlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş manzarası seyir terasından izlenecek

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kenti hakim noktadan gören alana inşa edilen seyir terası tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kenti hakim noktadan gören alana inşa edilen seyir terası tamamlandı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçenin en güzel noktadan seyredilebilmesi için belediye ekiplerince yapılan seyir terası bitirilerek hizmete açıldı.

Andifli Mahallesi'nden ilçeye giriş noktadaki kavşağın yakınında yer alan ve çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen seyir terasını bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı.

Kenti panoramik olarak izleme imkanı veren seyir terası, bölge turizmine de olumlu katkı sağlayacak. Terastan, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme'yi kapsayan geniş bir açıdan Kaş manzarası görülebilecek.

D 400 kara yolu üzerinden ilçeye gelenler de seyir terasında mola verip dinlenme imkanı bulabilecek.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçe merkezinin kuşbakışı seyredilebileceği seyir terasının vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği bir alan olduğunu ve ilçe turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaş manzarası seyir terasından izlenecek

Kaş manzarası seyir terasından izlenecek

Kaş manzarası seyir terasından izlenecek

Kaş manzarası seyir terasından izlenecek
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaş manzarası seyir terasından izlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:49:07. #1.11#