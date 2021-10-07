Kaş manzarası seyir terasından izlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kenti hakim noktadan gören alana inşa edilen seyir terası tamamlandı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçenin en güzel noktadan seyredilebilmesi için belediye ekiplerince yapılan seyir terası bitirilerek hizmete açıldı.

Andifli Mahallesi'nden ilçeye giriş noktadaki kavşağın yakınında yer alan ve çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen seyir terasını bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı.

Kenti panoramik olarak izleme imkanı veren seyir terası, bölge turizmine de olumlu katkı sağlayacak. Terastan, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme'yi kapsayan geniş bir açıdan Kaş manzarası görülebilecek.

D 400 kara yolu üzerinden ilçeye gelenler de seyir terasında mola verip dinlenme imkanı bulabilecek.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçe merkezinin kuşbakışı seyredilebileceği seyir terasının vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği bir alan olduğunu ve ilçe turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.