Kocaeli'de sokak kedileri rengarenk ahşap evlerle

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bazı noktalara sokak kedilerinin soğuktan korunabilmesi için rengarenk ahşap evler yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın önem verdiği sokak hayvanları için ilçe genelinde konumlandırılan barınma ve beslenme noktalarının sayıları her geçen gün artıyor.

Kartepe Ketenciler Mahallesi'nde oluşturulan sokak hayvanları sosyal donatılarının ardından ilçe genelinde bazı noktalara yemlik-suluk montajı yapıldı.

Kartepe Kent Meydanı ve Meşelik Park'ta kurulan rengarenk ahşap evler, 50 kediye "sıcak yuva" oldu. Parkta oynayan çocuklar da montajı yapılan kedi evlerindeki hayvanlarla yakından ilgilendi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kamu alanları ve parklara yaklaşık 500 kedinin, özellikle kışın soğuktan korunması için kalabileceği evler kurulması amaçlanıyor.

"Minik dostlarımıza canımız gibi bakacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik yaptıklarını projelerle ilgili bilgi paylaştı.

Kedi evlerinin belediye ekipleri tarafından üretildiğini anlatan Kocaman, "Bir gün değil her gün sevgimize, şefkatimize, merhametimize ihtiyaçları olan sevimli dostlarımız için ilçemizin birçok noktasında barınma ve beslenme noktaları oluşturduk. Bakımlarının ve tedavilerinin sevgiyle yapılacağı Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezimizin inşaat çalışmalarını da en kısa zamanda bitirecek. Kartepe Belediyesi olarak minik dostlarımıza canımız gibi bakacağız." ifadelerini kullandı.