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Kartepe Çepni Mahalle parkında sona doğru

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Kartepe Çepni Mahalle parkında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği parklar, çocuk oyun grupları ve spor sahaları inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği parklar, çocuk oyun grupları ve spor sahaları inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe'nin Çepni Mahallesinde yapımı devam eden ve içinde çocuk oyun grubuyla spor sahalarının da yer aldığı yeni parkta çalışmalar tamamlanmak üzere.

BASKETBOL VE VOLEYBOL

Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca Kartepe'nin Çepni Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar hızla ilerliyor. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında Basketbol ve voleybol sahası, oyun grubu ve fitness aletleri tamamlandı. Son olarak basketbol sahasının potaları konulacak.

YÜRÜYÜŞ YOLU

Çepni Mahallesi'nde inşa edilen parkın içerisinde yürüyüş yolları bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca parkın çevresine tel çit imalatı, yol cephesinde iki adet giriş kapısı ve parkın aydınlatma imalatları yapıldı. Parktaki yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra otomatik sulama sistemi kuruldu. Çöp kovası, piknik masası, kamelyalar gibi kentsel donatıların konulmasıyla çalışmalar tamamlanacak.

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