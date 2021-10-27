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Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı

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Kartepe Ballıca Sokak asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yol üst yapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor.

Büyükşehir, Kartepe Ballıca Sokağı asfaltladı. Önümüzdeki günlerde de Gazi Caddesinde asfalt serimi çalışmalarına başlanması planlanıyor

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, öncesinde plent miks temel serimi de yaparak yolu asfalta hazırladı. Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt,1.680 ton pmt serimi yapıldı.

SIRADA GAZİ CADDESİ VAR

500 metre uzunluktaki Kartepe Ballıca Sokak asfaltlanarak konforlu hale getirilirken Ballıca sokağın paralelinde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde de önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasına başlanması planlanıyor.

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