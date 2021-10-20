'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ' Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Vurgun' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u, mahkemece tutuklandı.

Antalya Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K.B., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada, 'Kartal Grubu' olarak bilinen şüphelilerin birçok suça karıştığının ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için 'yağma', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan 14 şüpheli, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Saat 01.30 sıralarında ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ferdi Kartal, Abdullah Kartal, Ahmet Bozyiğit, Coşkun Kartal, Levent Şahin, Mahsum Altın, Murat Alın, Mustafa Özdemir ve Tahir Coşkunsu; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'iş yerinde ve eklentilerinde yağma', 'tefecilik' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden M.E., A.S., K.Ö., B.B. ve K.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.