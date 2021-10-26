Son dakika haberleri! Kartal'da yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

KARTAL'da 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, çevre sakinlerine korkulu dakikalar yaşatırken, binada mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangın büyümeden söndürüldü. Hürriyet Mahallesi Gökşen Sokak'ın içerisinde 3 katlı binanın giriş katındaki elektrik kontağında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangınla birlikte yükselen dumanlar binanın içini sardı. Bu sırada binada olan vatandaşlar, dairelerin balkonlarına çıkarak yardım bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Pendik itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan da balkonlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtararak aşağı indirdi. Korkan çocuklar, itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından teselli edildi. Durumları iyi olan 6 kişi tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın ise büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevre sakini Muharrem Cömert, "Eşim haber verdi. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye kısa sürede geldi. Yangın girişteki elektrik kontağından başladı" şeklinde konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.