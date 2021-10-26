Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kartal'da 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal'da 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi Gökşen Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişiyi sepetli aracıyla kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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