Kartal'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı - Haberler
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Kartal'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kartal'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kartal'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahili Turgut Özal Bulvarı Kordonboyu kavşağında 34 VE 0148 plakalı motosiklet ile 34 BBZ 367 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Erdem A. ile Eren Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Kartal'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Kartal'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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