Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI - Haberler
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Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KARTAL Dragos Sahili'nde otomobil alev alev yandı.

KARTAL Dragos Sahili'nde otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobilde hasar oluştu.

Kartal, Dragos Sahili'nde dün akşam 23.30 sıralarında Pendik yönünde giden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkması üzerine sürücü araçtan indi. Bu sırada otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta hasar oluştu.

Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI

Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI

Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI

Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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