Son dakika haber... KARTAL'DA OTOMOBİL YANGINI

KARTAL Dragos Sahili'nde otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobilde hasar oluştu.

Kartal, Dragos Sahili'nde dün akşam 23.30 sıralarında Pendik yönünde giden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkması üzerine sürücü araçtan indi. Bu sırada otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta hasar oluştu.