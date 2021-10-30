Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı - Haberler
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Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Kartal Kordonboyu Pendik istikametinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Kartal Kordonboyu Pendik istikametinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, 23.20 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kordonboyu kavşağı Pendik istikametin 'de gerçekleşti. Ali Erkonak'ın kontrolünde olan 34 BBZ 367 plakalı Renault markalı otomobil ile Erdem Abay'ın kontrolünde olan 34 VE 0148 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ile seyir halinde olan Erdem Abay ve Eren Çiftçi yola savruldu. Otomobil, çapmanın etkisi ile kaldırıma çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem Abay ve Eren Çiftçi çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis yaşanan kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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