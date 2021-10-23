Kartal'da hurda demir yüklü kamyon devrildi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kartal'da hurda demir yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kartal'da hurda demir yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi İhsan Sokak'ta seyir halinde olan Üzeyir Önal idaresindeki 06 DY 2977 plakalı hurda demir yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, devrilmenin etkisiyle kamyondaki hurda demirler sokağa savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan hurda malzemeler nedeniyle sokak trafik akışına kapatıldı. Demirlerin vinçle başka bir kamyona yüklenmesi ve kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından sokak araç geçişine tekrar açıldı.
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri