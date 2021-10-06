-(Özel) Kartal'da eski kocasının silahlı pusu kurduğu kadın, dehşet anlarını anlattı

"Bir haftadır gece gündüz sürekli beni takibe almış"

İSTANBUL - Kartal'da eski kocası tarafından kendisine silahlı pusu kurulan Semiha Sanlı, bir merminin kafasını sıyırması iki mermini de koluna isabet etmesiyle yaralandı. Hastanede ameliyata alınan yaralı kadın taburcu edildi. Saldırgan eski kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Semiha Sanlı "Bir haftadır gece gündüz sürekli beni takibe almış" dedi. Sanlı ayrıca "Benim yaşamam lazım çocuklarım var çünkü" ifadelerinde bulundu.

Olay, Kartal'da 29 Eylül tarihinde yaşandı. Gittiği pazardan evine dönen Semiha Sanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası Hikmet G. ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile Sanlı'ya birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri Sanlı'nın kafasını sıyırdı. İki kurşun ise kadının koluna isabet etti. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki ameliyatının ve tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, yaşadığı dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

"Benim yaşamam lazım çocuklarım var çünkü"

O anları anlatan Semiha Sanlı, "Sabah kızım kahvaltıya geldi bana. Daha sonra pazarımızı yaptık. Tek yaşıyordum yalnızdım. Daha sonra akşam oldu. Çıktım evime geliyordum ve biraz eksiklerim vardı. Pazarımı yaptım. Komşumla karşılaştım. Komşumla biraz öte beri, eksiklerimiz vardı, aldık eve doğru yöneldim. Ne sağıma soluma bakmadım. Sonra komşum ben ilerleyince arkamdan seslenmiş bana. Görmüş şahsı. Ben fakat duymamışım. Ben apartmanın bahçe kapısından girer girmez, bir baktım, bir şeyler söyleyerek ateş etmeye başladı beynime doğru. Ben çığlıklar içinde kaçtım. Beynime gelmemesi lazım, "benim yaşamam lazım çocuklarım var çünkü" dedim ve mücadele ettim. Sağa atladım, sola atladım. Zaten ilk mermi saçımdan girdi. Bir baktım hiçbir şey olmadı, bir ağrı hissetmedim. Daha sonra koluma isabet etti. O panikle nasıl kendimi savunduğumu hatırlamıyorum. Koluma iki yerden giriyor. Bir mermi giriyor kalıyor, birisi girip çıkıyor" dedi.

Tedavisi hakkında konuşan Sanlı, "O an nasıl bir panikle, pazarın içine doğru yöneldim ve beni kurtarın dedim. Beni vurdu dedim. Biraz korkarak bundan kurtarın beni dedim. Vuruldum ben dedim. Kızımı arayın dedim. ve insanlar da birden şok oldu. Ben 'sanki bana bunlar yardım etmeyecek' dedim. Bir an şoka girdim. O ara farkına vardılar insanlar da. Beni oturtturdular oraya. Sakinleşin dediler. Ben dedim 'o tekrar gelip belki öldürecek, tekrar bir daha ateş edecek'. Korkmayın dediler. Herkes bana destek oldu. Ambulans çağırdılar. Polis çağırdılar. Beni hastaneye götürdüler. Ameliyatım oldu. Mermiyi çıkardılar" dedi.

"Kardeşini de öldüreceğim ondan sonra teslim olacağım diyor"

Saldırgan şahsın hala firari olması nedeniyle tedirgin olduğunu dile getiren Sanlı, "Şahıstan çok şikayetçiyim. Yani daha önce de bu olaylardan maruz kaldığım için en büyük ceza verilsin. Şu an tedirginiz. Başka bir yere geçtim. Çünkü korkuyorum. Şahıs tehditler savuruyor. 'Kardeşini de öldüreceğim daha birkaç kişiyi de öldüreceğim ve ondan sonra teslim olacağım' diyor. O yüzden en kısa zamanda bu şahsın yakalanmasını istiyorum. En büyük ceza verilmesini istiyorum. Çünkü daha fazla canını yakmasını istemiyorum kimsenin. Tedirginim. Çocuklarımdan korkuyorum. Kızım yakınımda ama ondan bile korkuyorum. Çünkü gözü dönmüş bir cani. Evlatlarını düşünmeyen biri. Baba denmez buna. Uykularım yok, uyuyamıyorum. Zor bir durumdayım" dedi.

"Bir haftadır gece gündüz sürekli beni takibe almış"

Eski kocasının saldırıdan önce kendisini bir süre takip ettiğini belirten Sanlı, "Bir haftadır gece gündüz sürekli beni takibe almış. Fakat ben beklemedim. Belki böyle bir şey yapamaz dedim. Bu insan sonuçta. Mücadelem devam ediyor çocuklarım için. Komşum görmüş bundan bir hafta önce. Onunla konuşmuş. Burada dolaşıyormuş" diye konuştu.