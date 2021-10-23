KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Haberler
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KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da sürücüsünün virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon devrildi.

KARTAL'da sürücüsünün virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, sokak bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Topselvi Mahallesi İhsan Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 06 DY 2977 plakalı hurda demir yüklü kamyon, virajı dönerken sürücüsü Üzeyir Önal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Önal, kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı. Sokağa dağılan hurda demirler gelen vinçle başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyonu kaldırmak için de çalışma başlatıldı.

KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

KARTAL'DA DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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