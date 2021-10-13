Kartal'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kartal'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Kartal'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kartal'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kartal'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-80 D-100 bağlantı yolunda Kartal yönüne giden hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin aracın motor bölümünden girip bagajdan çıktığı görüldü.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırıldı.

Çevredekiler, hafif yaralanan sürücüyü araçtan çıkartarak taksiyle hastaneye götürdü.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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