Karşıyakalı Minikler Pasta Yapma Atölyesinde!

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi, bünyesindeki anaokullarında eğitim gören öğrenciler için benzersiz bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Taşkent Fırınları ile birlikte pasta yapma atölyesi düzenlendi.

Anaokulu öğrencilerinde bilinç oluşturmak, sofraya gelen ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgilendirmek, verilen emeğin deneyimlenerek kavranmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen pasta atölyesi eğlenceli anlara sahne oldu. İlk olarak Şebnem Tabak ve Muzaffer İzgü Anaokulu öğrencilerinin katıldığı pasta yapma atölyesi, Örnekköy'de bulunan Taşkent Fırını'nda gerçekleştirildi. 45 öğrencinin katıldığı etkinlikte minikler ekmek, poğaça gibi hamur işlerinin nasıl yapıldığını öğrendi, ardından kendileri pişirdi.

Devamı Gelecek

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı anaokulları koordinasyon yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; çocukların çok sevdiği, eğlenerek öğrendiği ve farkındalık kazandığı pasta yapma atölyeleri belli periyotlar halinde devam edecek. Belediyeye bağlı anaokullarında eğitim gören tüm öğrenciler bu keyifli deneyimi yaşayabilecek.

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