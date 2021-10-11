Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturacak projeleri hayata geçiriyor.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturacak projeleri hayata geçiriyor. Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım ve İnönü mahalleleri ile Karabağlar'ın Kibar, Barış, Günaltay, Selvili ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kentin birçok noktasında yağmur suyu hattı ayrıştırma projesi yürütüyor. Yaşanan bu soruna çözüm getirmek için Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen çalışmalarda büyük aşama kaydedildi.

Amaç su baskınlarını önlemek

Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında, aşırı yağışlarda bölgeye yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının baskınlara yol açmasının önlenmesinin planlandığı belirtildi. Proje kapsamında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaklaşık 5 kilometre, İnönü Mahallesi'nde ise yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve ızgarası yapılıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 4 kilometrelik hatta asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bölgedeki çalışmaların kasım ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Karabağlar'ın Kibar, Barış, Günaltay, Selvili ve Ali Fuat Cebesoy mahallerinde ise toplam 7 kilometrelik yağmursuyu şebekesi inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında Günaltay Mahallesi'nin bazı sokaklarında imalatlar tamamlandı. Yağmur suyu projesi kapsamında yürütülen tüm çalışmaların, İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecini hızlandırması açısından da önem taşıdığı aktarıldı. - İZMİR

Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Aykut Kocaman Lewis Hamilton Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:03:50. #1.12#