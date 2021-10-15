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Karşıyaka'nın Planetaryumu'nda Film Gösterimleri Başladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Karşıyaka'nın Planetaryumu'nda Film Gösterimleri Başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kente kazandırılan Mavibahçe Planateryum'da film gösterimleri başladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kente kazandırılan Mavibahçe Planateryum'da film gösterimleri başladı.

Uzayın büyüsünü yansıtan ve çocukların aileleriyle keyifli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi bahçesinde ziyaretçilerine kapılarını açan planetaryum, İzmir'in en büyüğü olma özelliği taşıyor. Her yaştan vatandaşın doğadaki yerini uzay ölçeğinde görerek fikren ve zihnen bilinçlerinin, bilim ve evrene açılacağı vizyonuyla inşa edilen tesiste yine her yaştan vatandaşa hitap edecek film gösterimleri düzenleniyor. Gösterime giren filmlerin bazılarında yaş kısıtlaması uygulanıyor. Her Yaşa Uygun Film Tesiste hafta içi Ağaçların Yaşamı ve Dünyadan Evrene olmak üzere iki farklı film gösterime giriyor. Yaş sınırının olmadığı Ağaçların Yaşamı adlı film; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 15. 00 ve 17. 00'de; Salı ve Perşembe günleri ise 16. 00'da gösterime giriyor. Hafta sonu Cumartesi 10. 00, 13. 00 ve 16. 00'da; Pazar günleri ise 11. 00, 14. 00 ve 17. 00 ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyadan Evrene filmi, 6 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Film, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 16. 00'da Salı ve Perşembe günleri ise 15. 00 ve 17. 00'de gösterime giriyor.

Hafta sonları ise özellikle Evrenin Sırları ve Yıldızımız Güneş filmleri büyük ilgi görüyor. Evrenin Sırları filmi Cumartesi günleri 11. 00, 14. 00 ve 17. 00 saatlerinde, Pazar günleri ise 10. 00, 13. 00 ve 16. 00 saatlerinde gösterime giriyor. Yıldızımız Güneş filmi ise Cumartesi ve Pazar günleri 15. 00 ile 18. 00'da ziyaretçilerini ağırlıyor. Her iki filmde 6 yaş ve üzeri vatandaşlara açık olarak gerçekleştiriliyor. Bambaşka Bir Deneyim Planetaryum, aynı anda 98 kişiye hizmet verebiliyor. 16 metre kubbe çapı, 22 derece kubbe eğimi, kullanılan en son teknoloji görüntü, yazılım ve ışıklandırma sistemiyle izleyicilere bambaşka bir film izleme deneyimi sunuyor.

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