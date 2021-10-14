Karşıyaka Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı düzenliyor! - Haberler
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Karşıyaka Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı düzenliyor!

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Karşıyaka Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı düzenliyor!

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri çalışmalarıyla, projeleriyle ortaya koyan Karşıyaka Belediyesi bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Bu kapsamda 18-22 Ekim tarihleri arasında Karşıyaka Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek.

10 SANATÇI YER ALACAK

Sanatın iyileştirici gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz salgın günlerinde gerçekleştirilecek olan Resim Çalıştayı'nda alanında uzman ressamlar yer alacak. Başvuruda bulunan sanatçıların öncelikle Karşıyaka Belediyesi'ne gönderdiği, çalıştayda yapacakları çalışmanın eskiz dosyası oluşturulan kurul tarafından incelendi. İnceleme sonucunda kurulun verdiği karara göre sanatçılar çalıştaya davet edildi, çalıştayda 10 sanatçının yer alması planlanıyor.

YURTDIŞINDAN ÇEVRİM İÇİ KATILIM

Sanatçıların ihtiyaç duyacakları malzemeleri başvuru dosyasında belirtmeleri halinde tuval, boya yağ gibi malzemeler Karşıyaka Belediyesi tarafından karşılanacak. Çalıştay 5 gün boyunca saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Bostanlı güzel Sanatlar Parkı'nda açık havada gerçekleştirilecek. Hava koşulları uygun olmadığı takdirde ise aynı park içerisinde bulunan kapalı sergi alanı kullanılacak. Sanatçıların çalıştay boyunca ortaya koyduğu eserler 23 Ekim Ekim 2021'de açılacak olan sergide yer alacak. Çalıştaya katılan her sanatçıya Karşıyaka Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.

ZİYARETÇİYE AÇIK OLACAK

Çalıştaya İzmir ve İzmir dışından katılacak sanatçılar olmakla birlikte yurt dışından da çevrim içi katılım gerçekleştirilecek. Çalıştay boyunca eserleri üzerinde çalışan sanatçılara çeşitli etkinlikler de eşlik edecek. Çalıştay tarihlerinde söyleşiler düzenlenecek. Sanatçıların çalışma alanı ziyaretçilere açık olacak, vatandaşlar bir eserin üretim sürecini yakından gözlemleyebilecek.

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