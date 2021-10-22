Karşınızda League of Legends Ejder Hâkimleri 2021 resmi kostüm tanıtımı!

League of Legends Ejder Hakimleri 2021 resmi kostüm tanıtımı oyuncularla bugün paylaşıldı, yepyeni kostümler geliyor.

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi PC oyunu League of Legends yine yaptığı kostüm tasarımları ile oyuncuların gönlüne taht kurmayı başardı. Gelen kostümlerden en çok beğenileni ise Kai'Sa'ya gelen ejder hakimi kostümü oldu. Sadece kostümler ile de değil Riot bu tanıtımı yaparken bir de yeni bir müzik daha paylaştı, Ejderin lütfuna layık bir ezgi.Ejder Hakimi 2021'in resmi kostüm müziği!

Gelecek olan kostümlerin henüz fiyatı belli değil ancak Riot Games'in yakın zamanda kostüm fiyatları hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

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