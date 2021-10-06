Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı - Haberler
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Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Bursa'da bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi. Otomobilin çarptığı şahıs havalanıp yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi arkadaşıyla birlikte sol tarafına bakmadan karşıdan karşıya geçmek istedi. O sırada sol şeritten gelen otomobili görmeyen şahıs, aracın çarpmasıyla birlikte önce havalandı, sonra yere çakıldı. İlk müdahaleyi yanındaki arkadaşı ve araç sürücü yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

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