Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçüldü

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1, Ağrı'da sıfır, Erzurum'da 1, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da ise 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 22, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Ardahan'da 15, Kars'ta 14 derece olacağı tahmin ediliyor.