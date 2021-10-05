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Kars'ta yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars'ta yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın 4'üncüsü Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

KARS (İHA) - Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın 4'üncüsü Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2021 yılı 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na yatırımcı kurum ve daire amirleri katıldı.

Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında konuşan Öksüz, "2021 yılı 2020 yılından gelen Kovid-19'un etkisiyle bazı olumsuzluklarla geçti. Kovid-19 dolayısıyla yatırımlarımız bizim istediğimiz şekilde devam edemedi. Ama 2021 yılının Mayıs ayından sonra özellikle biraz daha toparlanma oldu. Şimdi vakalarda genel anlamda bir yükseliş var. Ben bu vesileyle tekrar bütün vatandaşlarımıza ve sizlere aşıların ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Biran önce aşısını tamamlamayan vatandaşlarımıza da aşılarını tamamlamalarını öneriyorum. Çünkü bu salgından, bu bulaş riskinden kurtulmanın tek yolu elimizdeki aşı, dolayısıyla aşılama oranımızı biraz önce yükselterek bu hastalığa karşı en etkili çözümü bulma noktasında adım atmalıyız diye düşünüyorum. Bütün kurumlarımızda bu manada, hem aşılama manasında, tüm personelimize gerekli yönlendirmeleri yapmasını da arzu ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı yatırımcı kurum ve kuruluşların kendi kurumlarıyla ilgili sunumlarıyla devam etti. Toplantı kentte yürütülen projelerin son durumları masaya yatırıldı. - KARS

Kars'ta yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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