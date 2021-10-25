Kars'ta uyuşturucuyu televizyona sakladı

KARS (İHA) - Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin kurnazlığı polise takıldı. LCD televizyon içerisine sakladıkları uyuşturucu maddeyi sokmak isteyen 2 kişi polisin dikkatiyle yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği duyumu üzerine çalışma başlattı.

"LCD televizyonun içerisine uyuşturucu yerleştirdi"

Kent dışından Kars'a gelmek için yolcu otobüsüne binen O.A. (23) yanına aldığı LCD televizyona uyuşturucu yerleştirdi. İçerisine yerleştirdiği televizyonla ile birlikte yola çıkan içerisinde O.A.'nın da bulunduğu yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alındı. Takibe alınan yolcu otobüsü Erzurum-Kars karayolu Sanayi Kavşağı'nda bulunan uygulama noktasında durduruldu.

Polis ekiplerince O.A. otobüsten indirilirken, O.A.'nın eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada LCD televizyonun içerisine gizlenmiş şekilde 797 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili O.A gözaltına alındı. O.A.'nın yapılan sorgulamasında Kars'ta bağlantı kurduğu M.M.B.'de yakalanarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

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