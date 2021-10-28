Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi - Haberler
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Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum ve Iğdır'da 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 18, Ağrı'da 15, Iğdır'da 14, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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