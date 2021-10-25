Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta yolcu otobüsünde televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Kars'ta yolcu otobüsünde televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kars'a gelmek için yolcu otobüsüne binen O.A, (23) yanına aldığı LCD televizyona uyuşturucu yerleştirdi. O.A'nın içinde bulunduğu yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alınarak Kars-Erzurum kara yolu Sanayi kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu.

Ekiplerce O.A'nın eşyalarında yapılan aramada, televizyonun içine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. O.A gözaltına alınırken, Kars'ta bağlantı kurduğu M.M.B. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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