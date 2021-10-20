Kars'ta tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
Kars'ta tartıştığı zanlı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.
KARS (AA) - Kars'ta tartıştığı zanlı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.
Küçük Kazımbey Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunduğu belirtilen T.K. (24) ile İ.B. (46) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle T.K'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan İ.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan T.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.