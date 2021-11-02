Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

Kars Valiliği kararıyla taksilere getirilen kurallar çerçevesinde kentteki taksiciler denetlenerek bilgilendirildi.

KARS (İHA) - Kars Valiliği kararıyla taksilere getirilen kurallar çerçevesinde kentteki taksiciler denetlenerek bilgilendirildi.

Kars Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek adına taksiciler ile ilgili alınan yeni kararlar kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kentte taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, taksiciler ve yolcular yeni kurallar hakkında bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde aynı zamanda taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralı anlatan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde "Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural"ın yazılı olduğu görseller Trafik birimlerince taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği yerlere asıldı. - KARS

Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

Kars'ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
13 yaşındaki çocuk, yanına arkadaşını da alarak ticari taksiyle gezintiye çıktı

13 yaşındaki çocuk, yanına arkadaşını da alarak ticari taksiyle gezintiye çıktı

 Ceza aldı, yine de akıllanmadı! Taksim'de kural ihlali yapan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

Ceza aldı, yine de akıllanmadı! Taksim'de kural ihlali yapan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title