Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı - Haberler
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Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars'ta, kış mevsimi öncesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.

KARS (AA) - Kars'ta, kış mevsimi öncesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.

Yüksek rakımlı yaylalarda çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor.

Mayıs, haziran, temmuz aylarında merada otlayan ineklerden sağılan sütler, bakır kazanlarda mayalandıktan sonra 4 saat pişirme sürecinden geçiriliyor.

Mengene denilen sıkıştırma işlemiyle 24 saat preste kaldıktan sonra yaklaşık 10 gün su havuzunda tutulan peynirler, ardından bir ay süreyle sıcak depolarda olgunlaşması için bekletiliyor. Gravyer peyniri, soğuk depoya alınıp burada da uzun süre kaldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Tezgahlarda yerini alan sezonun ilk peyniri, kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerde satışa sunulmaya başlandı.

Sarıkamış ilçesinde peynir satan Melih Turut, AA muhabirine, Kars gravyerinin dünya markası olduğunu söyledi.

Turut, "Halkımızın ciddi anlamda yoğun talebi var. Gün geçtikçe doğal katkısız bu ürüne talep artıyor. Siparişler, telefonla ve online olarak aldıktan sonra vakumlanan gravyerleri, soğuk zincir strafor kolileriyle 2 gün içinde sofralara ulaştırıyoruz." dedi.

Kuraklığın süt üretimini de olumsuz etkilediğini aktaran Turut, şunları kaydetti:

"Bu sene bölgemizi kuraklık etkiledi. Süt miktarında bayağı azalma oldu. Gravyerin kilosu 120 lira, eski kaşar ise 55-60 lira civarında. Taze kaşarın da kilogramı 47-53 liradan satılmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz, koşulsuz şartsız iade garantisiyle Kars'ımızın tüm peynirlerini, tüm ürünlerini Anadolu'nun dört bir yanın yayıyoruz."

Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı - Haberler
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