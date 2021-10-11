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Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

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Kars'ta mest eden gün batımı manzarası Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

KARS (İHA) - Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

KARS - Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

Kars Benliahmet köyünde gün batımı sırasında gökyüzünde ortaya çıkan kızıllığı gören vatandaşlar, bir taraftan manzaranın tadını çıkartırken, diğer taraftan da ilk kez gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Kentte meydana gelen kızıllık, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, gökyüzündeki ay ile yıldız ise kameralara yansıdı.

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası
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